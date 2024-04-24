Минздрав предупреждает: в связи с жарой надо пить много воды и избегать нагрузок

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало рекомендации в связи с очень жаркой погодой на фоне устойчивого пустынного ветра (шарав).

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем до спада жары на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания.

Тем, кто находится на открытом воздухе, рекомендуется носить широкополую шляпу, носить легкую и удобную одежду и наносить солнцезащитный крем на кожу. Также рекомендовано носить солнцезащитные очки.

Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Нельзя оставлять детей в закрытых автомобилях даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

Животных также нельзя оставлять в автомобилях в такую погоду, предупреждает минздрав.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи 24-25 апреля лучше посещать рано утром или в вечерние часы.