Штаб родственников похищенных: "Разведка подтвердила, что Синуар вышел из туннелей"

Представители Штаба родственников похищенных сообщили, что в беседе с ними сотрудники израильских разведструктур подтвердили им сообщения о том, что лидер ХАМАСа в Газе вышел из туннелей, где прятался с начала войны, и побывал на улицах Газы.

"Выход Синуара из туннелей, где все еще содержатся похищенные – демонстрация полнейшего израильского провала, вне зависимости от того, удалось Синуара снять или нет", – сказано в заявлении Штаба. Отметим, что официальные власти Израиля никак не комментировали утверждения о появлении Яхьи Синуара на поверхности и его встречах с боевиками.

Напомним, ранее в среду неназванный представитель ХАМАСа заявил в интервью изданию "Аль-Араби аль-Джадид", что утверждения о том, что лидер ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар прячется в туннелях, "не соответствуют действительности", поскольку Синуар якобы недавно инспектировал районы, где происходили столкновения боевиков ХАМАСа с израильской армией, и беседовал с боевиками на поверхности земли, а не в туннелях.

По словам представителя ХАМАСа, сообщения об отсутствии связи между руководителями группировки в Газе и за рубежом также не соответствуют действительности: недавно были переговоры, в ходе которых Синуар проинформировал своих коллег о ходе боевых действий и о точных количествах сил ХАМАСа в разных районах сектора.