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Израиль

Сдерот обстрелян из сектора Газы, обломки ракеты упали на жилой дом

время публикации: 24 апреля 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 18:19
Тревога в Сдероте и окрестностях: ракетный обстрел
Пресс-служба ЦАХАЛа

В 17:57 24 апреля тревога "Цева адом" была слышна в Сдероте и окрестностях. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел из сектора Газы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в телефонный центр поступили сообщения о падении осколков ракет в городской черте Сдерота. К месту падений направлены бригады парамедиков.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в спасательные службы поступили сообщения о падении обломков ракеты на жилой дом. По предварительным данным, нет пострадавших.

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