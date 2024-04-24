Сдерот обстрелян из сектора Газы, обломки ракеты упали на жилой дом

В 17:57 24 апреля тревога "Цева адом" была слышна в Сдероте и окрестностях. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел из сектора Газы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в телефонный центр поступили сообщения о падении осколков ракет в городской черте Сдерота. К месту падений направлены бригады парамедиков.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в спасательные службы поступили сообщения о падении обломков ракеты на жилой дом. По предварительным данным, нет пострадавших.