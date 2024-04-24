"Психологический террор": ХАМАС опубликовал видео с похищенным Гиршем Гольдбергом-Полином

Палестинская террористическая организация ХАМАС опубликовала видеозапись с одним из заложников, похищенных в "черную субботу" 7 октября. Это первое свидетельство о том, что Гирш, который получил ранение во время захвата вместе с другими участниками фестиваля Nova возле Реим, жив – или, по крайней мере, был жив во время этой съемки.

Дата съемки видео неизвестна, однако Гирш упоминает, что "члены израильского правительства сидят сейчас за праздничным столом" – из чего можно сделать вывод, что видео было снято накануне Песаха. Во время похищения Гирш Гольдберг-Полин был ранен, ему оторвало руку: молодой человек вместе с другими укрывался в мобильном убежище ("мигуните"), куда террористы бросили гранату. На видео его левая рука отсутствует ниже локтя.

На этом видео Гирш рассказывает о себе: он родился 10.03.2000 года в Калифорнии (США), его родителей зовут Йонатан и Рэйчел, которые сейчас живут в Иерусалиме. Далее заложник передает, судя по всему, переданный террористами текст, самые острые моменты которого видеоредактор повторил несколько раз.

Гирш говорит, что он находится в плену "почти 200 дней", и все попытки освобождения провалились. Он передает фразу о том, что "израильские авиабомбы убили почти 70 заложников", таких как он. Заложник повторяет утверждения ХАМАСа о том, что израильское правительство отвергает любые варианты сделки по его освобождению. В этом видео заложник многократно обращается к членам израильского правительства с требованием немедленно добиться освобождения похищенных: как известно, ХАМАС неоднократно повторял, что прекращение войны и освобождение заложников зависят только от полного выполнения Израилем требований террористов: сам Израиль называет эти требования нереалистичными и невыполнимыми.

Близкие заложника, обладателя как израильского, так и американского гражданства, подтвердили, что узнали его на видео. Мать похищенного Рэйчел Гольдберг-Полин, которую редакция журнала Time в ТОП-100 самых влиятельных людей 2023 года, несколько дней назад сказала: "Мы обязаны надеяться, я верю и я обязана верить, что он к нам вернется".