Суд приговорил бывшего боевика ХАМАСа к 7,5 годам тюрьмы

Окружной суд в Беэр-Шеве приговорил Мухаммада Масри из Байт-Хануна (север сектора Газы) к 7,5 годам лишения свободы, дополнительному условному сроку и штрафу в размере 5000 шекелей за участие в деятельности террористической организации ХАМАС до 2022 года.

В измененном обвинительном заключении сказано, что в 2017 году Масри дважды принимал участие в учениях "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) и получил статус боевика пехотного взвода. В 2021 году он прошел военную переподготовку в лагере ХАМАСа, после чего получил статус боевика "Нухбы" (спецназ ХАМАСа) в Байт-Хануне. До 2022 года Масри действовал в рядах боевиков ХАМАСа около границы с Израилем. Позже, за провинность, Мухаммад Масри был арестован спецслужбами ХАМАСа. А после освобождения из тюрьмы, 28 августа 2023 года, он пересек границы Газы и прошел на территорию Израиля, где был арестован силами ЦАХАЛа и доставлен для допроса в Общую службу безопасности (ШАБАК). Он дал признательные показания о членстве в рядах боевиков ХАМАСа.

Судя по относительно мягкому приговору, следствием не была установлена причастность Масри к каким-либо инцидентам, связанным с гибелью или ранениями израильтян.