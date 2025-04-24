Верховный суд удовлетворил просьбу Нетаниягу: ответ под присягой на претензии Бара отложен

В четверг, 24 апреля, Верховный суд удовлетворил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу отложить до воскресенья, 27 апреля, подачу ответа под присягой на претензии главы ШАБАКа Ронена Бара.

Война деклараций. Бар против Нетаниягу. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Напомним, глава ШАБАКа Ронен Бар, с разрешенным БАГАЦем опозданием на сутки, представил в понедельник, 21 апреля, декларацию по делу о петициях против решения правительства уволить его с занимаемой должности. Декларация делится на две части – секретную и публичную. В публичной части глава ШАБАКа отмечает, что ему неясны причины, которые привели к решению правительства уволить его. Однако, по словам Бара, речь идет о мотивах, которые связаны не с профессиональными вопросами, а с "требованием абсолютной личной лояльности со стороны премьер-министра". "Этими же мотивами была продиктована серия шагов со стороны премьер-министра, параллельно с которыми осуществлялась деятельность в СМИ и социальных сетях лично против меня и против ШАБАКа в целом", – говорится а декларации. Бар утверждает, что Нетаниягу и его правительство "ожидали от ШАБАКа действий в отношении активистов протеста против правительства, хотя в деятельности активистов не было никакой секретности или насилия". Так Бар отреагировал на претензию со стороны правительства, в соответствии с которой он не предпринимал шагов против отказничества. По словам Бара, в конце совещаний Нетаниягу обращался к нему с "незаконными просьбами". "Мне говорили, что в случае возникновения конституционного кризиса, я обязан быть лоялен премьер-министру, не БАГАЦу", – говорится в декларации. По утверждению Бара, Нетаниягу пытался заставить его сформировать заключение, в котором будет говориться, что Нетаниягу не может давать показания в суде во время войны. В декларации главы ШАБАКа сказано также, что ему был представлен документ, сформулированный самим премьер-министром или кем-то в его окружении. По утверждению Бара, до осени 2024 года Нетаниягу "не скупился на комплименты в адрес ШАБАКа". "Только после того, как начались расследования в отношении приближенных премьер-министра и людей в его канцелярии, появились разговоры о "недоверии" и скором увольнении", – говорится в декларации.

В тот же день канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу прокомментировала поданную главой ШАБАКа Роненом Баром декларацию в Верховный суд. От имени премьера утверждалось, что декларация Ронена Бара по поводу решения правительства о его увольнении "полна лжи и раскрывает его провалы". Далее приводилось поэтапное перечисление утверждений Бара с их опровержением или объяснением: "1. Ронен Бар утверждает, что в ночь на 7 октября он поднял по тревоге всю систему. Но он забыл упомянуть, что не поднял руководителей системы – главу правительства и министра обороны. Если бы он это сделал, резню было можно предотвратить.

Ронен Бар утверждает, что распорядился разбудить военного советника главы правительства в 05:15. На деле же руководитель его канцелярии позвонил военному секретарю только в 06:13 – всего за несколько минут до начала нападения ХАМАСа, и к этому моменту информация о подозрениях о подготовке атаки была в распоряжении Ронена Бара более трех часов.

Таким образом, Бар подтвердил заявления всех министров правительства о том, что он потерпел огромный провал 7 октября. Одной только этой причины достаточно для прекращения его полномочий. Но Ронен Бар скрывает то, что всего за два дня до резни, 5 октября, он лично заявил: "В перспективе возобновление договоренностей между Израилем и ХАМАСом на базе принципа "затишье в обмен на послабления" имеет под собой потенциал для сохранения стабильности в секторе Газы. Ронен Бар – ключевой источник провала, и он должен уйти. 2. Ненамеренно Ронен Бар в своем заявлении подтвердил утверждения правительства и премьер-министра о том, что уже в ноябре 2024 года ему объявили о намерении его уволить. Это противоречит утверждению юридической советницы правительства о том, что решение об увольнении Бара было принято в феврале текущего года на фоне и по причине начала расследования так называемого "Катар-Гейта". Увольнение не было предназначено предотвратить расследование, наоборот – расследование было возбуждено в попытке предотвратить увольнение. 3. Вопреки ложному утверждению Ронена Бара, глава правительства никогда не просил отложить суд против него – напротив, Нетаниягу настаивал на проведении суда без каких-либо проволочек. 4. Глава ШАБАКа потерпел сокрушительный провал в разбирательстве со случаями подстрекательств против политического руководства страны, включая призывы к убийству главы правительства и подстрекательство против министров. Бар не смог предотвратить обстрел осветительными ракетами дома премьер-министра в Кейсарии, совершенный агрессивными демонстрантами: этот обстрел едва не привел к гибели охранника и к поджогу дома. И глава правительства, и министры неоднократно заявляли на правительственных заседаниях и на совещаниях кабинета, что против безудержного и агрессивного подстрекательства против них и их близких не предпринимается никаких действий. При этом ни они, ни премьер-министр никогда не требовали "незаконных действий" в отношении демонстрантов: они требовали лишь равного правоприменения, которого нет до сих пор. Получив эти обращения, глава ШАБАКа лишь докладывал премьер-министру о "действиях ШАБАКа по данному вопросу".

Однако комментарий офиса Нетаниягу не отменяет необходимости дачи премьером ответа под присягой на претензии Бара.