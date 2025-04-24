x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 18:09
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из Библейского зоопарка в Иерусалиме похитили редких птиц и попугаев лори

Животные
Расследование
Иерусалим
время публикации: 24 апреля 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 17:16
Из Библейского зоопарка в Иерусалиме похитили редких птиц и попугаев лори
Miriam Alster/FLASH90

В ночь на четверг, 24 апреля, из Библейского зоопарка в Иерусалиме были украдены шесть редких птиц и около 20 попугаев лори. По данным предварительного расследования, в зоопарк проникли три взломщика, которые точно знали, куда идти и кого брать: по всей видимости, преступники являются торговцами дикими и экзотическими животными или же действовали по заказу торговцев.

Администрация зоопарка сотрудничает в рамках расследования с полицией и Управлением природы и парков. По мнению специалистов, действовала профессиональная команда, взломавшая систему безопасности Библейского зоопарка и собиравшая информацию в течение длительного времени.

Преступники знали время обхода, знали, как обойти проверки и как отключить сигнализацию. Представители зоопарка подчеркивают, что преступники нарушили повседневный распорядок птиц и нескольких пернатых жестоко ранили.

Попугаи лори – красочные тропические птицы, в природе обитающие на островах и в тропических лесах Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Они питаются нектаром, фруктами и цветами, отличаются дружелюбным и любопытным характером. Из-за своего привлекательного внешнего вида и общительности попугаи лори очень востребованы в нелегальной торговле животными.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 июля 2020

Из зоопарка в Кирьят-Моцкине похищена обезьянка редкой породы
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 ноября 2011

Из зоопарка в Кирьят-Моцкине похищены шесть обезьян породы беличий саймири
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2025

В "Сафари" провели пересадку перьев филину, прежде чем вернуть его в природу
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 13 декабря 2024

Гавайские вороны, вымершие в дикой природе, выпущены на свободу в целях восстановления вида