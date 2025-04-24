Из Библейского зоопарка в Иерусалиме похитили редких птиц и попугаев лори

В ночь на четверг, 24 апреля, из Библейского зоопарка в Иерусалиме были украдены шесть редких птиц и около 20 попугаев лори. По данным предварительного расследования, в зоопарк проникли три взломщика, которые точно знали, куда идти и кого брать: по всей видимости, преступники являются торговцами дикими и экзотическими животными или же действовали по заказу торговцев.

Администрация зоопарка сотрудничает в рамках расследования с полицией и Управлением природы и парков. По мнению специалистов, действовала профессиональная команда, взломавшая систему безопасности Библейского зоопарка и собиравшая информацию в течение длительного времени.

Преступники знали время обхода, знали, как обойти проверки и как отключить сигнализацию. Представители зоопарка подчеркивают, что преступники нарушили повседневный распорядок птиц и нескольких пернатых жестоко ранили.

Попугаи лори – красочные тропические птицы, в природе обитающие на островах и в тропических лесах Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Они питаются нектаром, фруктами и цветами, отличаются дружелюбным и любопытным характером. Из-за своего привлекательного внешнего вида и общительности попугаи лори очень востребованы в нелегальной торговле животными.