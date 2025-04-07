В "Сафари" провели пересадку перьев филину, прежде чем вернуть его в природу

Филин поступил в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане более года назад: его конфисковали у человека, который незаконно содержал птицу в неволе в жестоких условиях. Перья птицы были обрезаны – от маховых перьев на крыльях до хвостовых. По всей видимости, таким образом его владелец пытался избежать бегства питомца.

Филина лечили в больнице, а когда его состояние улучшилось, его перевели для акклиматизации в заповедник Йотвата, там птице предстояло отрастить заново перья и отвыкнуть от людей.

В течение всего года специалисты следили за филином, контролируя его вес и рост перьев. Крупные хищные птицы меняют перья раз в год, и каждое перо играет очень важную роль при полете.

Недавно специалисты заметили, что хотя филин уже прекрасно летает, у него все еще не хватает четырех перьев, которые не пока не отросли. Несмотря на то, что филин прекрасно справляется с полетом, в его жизни могла возникнуть ситуация, когда перья все еще не отрастут, и их нужно будет снова сменить, и с этой ситуацией птица могла не справиться.

В конце минувшей недели Сейхан, одна из сотрудниц больницы при "Сафари", отправилась в заповедник Йотвата и провела филину пересадку перьев (да, такая процедура действительно существует). С помощью сотрудников заповедника, она пересадила филину четыре пера евразийского филина из банка перьев в больнице. Банк перьев пополняется за счет птиц, поступивших в больницу при "Сафари", но не выживших.

Перья были упорядочены и пронумерованы в соответствии с их расположением в крыле – и именно необходимые перья, подходящие филину по виду, размеру, цвету и даже полу донора, были вживлены.

Через несколько дней после успешной операции Саги из скорой помощи для животных "Хай-Буланс" вернул филина в дикую природу.