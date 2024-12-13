x
13 декабря 2024
|
последняя новость: 14:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2024
|
13 декабря 2024
|
последняя новость: 14:32
13 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Гавайские вороны, вымершие в дикой природе, выпущены на свободу в целях восстановления вида

Исследования
Животные
время публикации: 13 декабря 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 12:26
Гавайские вороны, вымершие в дикой природе, выпущены на свободу в целях восстановления вида
U.S. Fish and Wildlife Service/Wikipedia

Два самца и три самки алалы были выпущены в дикую природу после многолетней подготовки в рамках усилий по восстановлению вида в его естественной среде.

Гавайские вороны алала (Corvus hawaiiensis) в последний раз встречались в дикой природе в 2002 году, сообщают представители San Diego Zoo Wildlife Alliance. Эти птицы, известные своим высоким интеллектом и харизмой, были последними выжившими представителями всех видов гавайских ворон.

Изменение среды обитания, болезни и нападения со стороны инвазивных видов стали основными причинами вымирания воронов. Несмотря на неоднократные неудачные попытки реинтродукции птиц, ученым все-таки удалось разработать новые идеи, которые стали основой последней программы выпуска пяти птиц на волю – двух самок и трех самцов. Вороны провели несколько месяцев в социальной группе в центрах сохранения птиц Keauhou и Maui, чтобы укрепить связи между собой. Перед тем, как выпустить их на волю, птицы оценивались Альянсом дикой природы зоопарка Сан-Диего, учитывая их способности находить пищу и реагировать на хищников.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 16 ноября 2024

Клонированный хорек впервые дал потомство, это поможет спасти вымирающий вид
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 ноября 2020

В заповеднике Баниас обнаружили редкую огненную саламандру