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Израиль

Маленькая девочка попала под машину в Рахате

Мада
Негев
Дети
время публикации: 24 апреля 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 19:35
Маленькая девочка попала под машину в Рахате
Пресс-служба МАДА

В местную клинику Рахата была доставлена в тяжелом состоянии девочка в возрасте около четырех лет, по всей видимости, сбитая автомобилем.

Вызванная в клинику бригада "Маген Давид Адом" после оказания пострадавшей неотложной помощи повезла ее в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Сообщается, что у ребенка тяжелая черепно-мозговая травма и травмы конечностей, она была подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в медикаментозный сон. Состояние ребенка тяжелое и стабильное.

Израиль
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