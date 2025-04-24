Маленькая девочка попала под машину в Рахате

В местную клинику Рахата была доставлена в тяжелом состоянии девочка в возрасте около четырех лет, по всей видимости, сбитая автомобилем.

Вызванная в клинику бригада "Маген Давид Адом" после оказания пострадавшей неотложной помощи повезла ее в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Сообщается, что у ребенка тяжелая черепно-мозговая травма и травмы конечностей, она была подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в медикаментозный сон. Состояние ребенка тяжелое и стабильное.