Семья Омри Мирана разрешила публикацию снятого ХАМАСом видеообращения заложника

Близкие похищенного террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года из кибуца Нахаль-Оз Омри Мирана разрешили опубликовать часть видеообращения, которое было в рамках психологического террора выложено днем ранее террористами.

В этом видеообращении пленник называет свое имя, говорит, что ему сегодня 48 лет, и это второй его день рождения, который Омри проводит в плену. "Нельзя сказать, что я праздную, ведь я нахожусь здесь в плену у ХАМАСа, – говорит он. – Я полтора года уже не испытываю радости, очень скучаю по своим детям, жене и всей моей семье и друзьям".

Далее он обращается с благодарностью ко всем, кто протестует и требует немедленного выполнения требований террористов ради освобождения заложников и просит освобожденных уже заложников присоединиться к этой борьбе. "Мы здесь в постоянном страхе от бомбардировок, только сделка вернет нас домой, – произносит заложник текст, по всей видимости, продиктованный ему террористами. – Обратитесь к Трампу, он сейчас единственный человек в мире, который достаточно силен".

Омри Миран был похищен 7 октября из дома своих соседей в кибуце Нахаль-Оз на глазах у жены Лиши и маленьких дочерей Рони и Альмы. Предыдущее видеообращение Омри ХАМАС публиковал год назад.