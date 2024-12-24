Около Нацерета выявлена мастерская по производству фальшивых 10-шекелевых монет

В населенном пункте Яфа ан-Насария (Яфия, к западу от Нацерета) полиция обнаружила мастерскую, в которой производились фальшивые десятишекелевые монеты.

Были задержаны двое подозреваемых (оба местные жители).

После обыска полиция конфисковала станок, который использовался для производства фальшивых монет.

Отметим, что штамповка фальшивых десятишекелевых монет в Израиле фиксируется многие годы.