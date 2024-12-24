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Израиль

Глава пресс-службы ЦАХАЛа извинился перед депутатами Кнессета. "Вы суверен"

Законы
Пресс-служба ЦАХАЛа
Кнессет
время публикации: 24 декабря 2024 г., 16:54 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 17:12
Глава пресс-службы ЦАХАЛа извинился перед депутатами Кнессета. "Вы суверен"
Chaim Goldbreg/Flash90

Глава пресс-службы ЦАХАЛа конт-адмирал запаса Даниэль Хагари принял участие в заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Заседание было созвано в связи с заявлением, сделанным Хагари в ходе недавнего брифинга, когда глава пресс-службы ЦАХАЛа высказался против "закона Фельдштейна".

"Я извиняюсь за сказанные слова. Вы суверен. Я отреагировал на вопрос журналиста. Не должен был реагировать. Начальник генерального штаба справедливо сделал мне выговор", – сказал Хагари.

Он добавил, что ЦАХАЛ может и должен высказываться по поводу законопроектов, имеющих отношение к армии, например, по закону о призыве. "Однако это должно делаться в установленном порядке и в соответствующих форумах", – признал глава пресс-службы ЦАХАЛа.

Напомним, что Хагари прокомментировал "закон Фельдштейна", согласно которому каждый офицер ЦАХАЛа и сотрудник ШАБАКа, передавший в обход командиров документ премьер-министру, будет освобожден от уголовной ответственности. Хагари заявил, что этот законопроект опасен для безопасности государства. Это заявление вызвало резкую критику. Начальник генштаба сделал Хагари выговор, и тот публично извинился.

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