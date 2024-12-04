Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари оказался в центре политического скандала

Пресс-секретарь контр-адмирал ЦАХАЛа Даниэль Хагари оказался в центре политического скандала после того, как на брифинге упомянул о "Законе Фельдштейна", принятом Кнессетом в предварительном чтении.

Даниэль Хагари заявил, что закон представляет опасность для ЦАХАЛа, так как он позволяет избежать наказания за кражу секретных документов. Хагари подчеркнул, что документ, из-за которого был задержан Эли Фельдштейн, был украден у ЦАХАЛа и передан иностранному изданию в обход цензуры, что нанесло ущерб безопасности Израиля.

Брифинг, на котором пресс-секретарь ЦАХАЛа дал свою оценку законодательной инициативе Кнессета, на самом деле был посвящен двум важным событиям: возвращению из Газы тела заложника Итая Свирского и расследованию ЦАХАЛа обстоятельств гибели шести других заложников в Газе. О "Законе Фельдштейна" он упомянул в самом конце в ответе на вопрос, заданный журналистом.

Министр внутренней безопасности Моше Арбель, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр финансов Бецалель Смотрич заявили, что Хагари, сделав заявления о законодательных инициативах, пересек "красную черту". По их словам военные не могут публично выражать свои политические взгляды и давать политические оценки.

Министр обороны Исраэль Кац пообещал, что против пресс-секретаря ЦАХАЛа будут приняты дисциплинарные меры.

Из пресс-службы Армии обороны Израиля сообщили, что начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви сделал выговор Хагари.