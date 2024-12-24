Блинкен лично запросил экстрадицию хакера-аутиста из Ашкелона, попросившего убежище в Норвегии

М., известный как "хакер из Ашкелона", в 2018 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за шантаж с угрозами, распространение ложных сведений, вступление в преступный сговор, отмывание денег и иные правонарушения.

Все эти преступления М. совершил на территории США, и американские власти требовали его экстрадиции, однако в итоге стороны договорились, что М. будут судить в Израиле и наказание он будет отбывать в израильской тюрьме.

В этом году, отсидев семь лет из десяти, М. был освобожден досрочно, после чего уехал с родителями из Израиля. Побывав на Мальте и в Великобритании, М. прибыл в Норвегию, где подал прошение о получении статуса беженца, "как преследуемый израильскими властями".

Практически сразу после этого М. был арестован по ордеру, выданному властями США еще в 2017 году, к которому был присовокуплен запрос на экстрадицию, подписанный лично госсекретарем США Энтони Блинкеном, что является крайне экстраординарным. Обычно такие запросы подписывают чиновники министерства юстиции.

Судья, рассматривающий дело об экстрадиции, выходец из Палестинской автономии Адам Юнес, является одним из основателей юридического форума, добивающегося издания ордеров на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта и начальника генштаба ЦАХАЛа Герци а-Леви.

На судебном заседании Юнес отметил, что американский ордер не касается преступлений, за которые М. отбывал наказание в Израиле, и продлил его арест на четыре дня.

Посольство Израиля передало властям Норвегии информацию о медицинском состоянии М., находящемся на аутическом спектре, и выразило обеспокоенность по поводу его безопасности.

М. был арестован весной 2017 года. Согласно обвинительному заключению, он неоднократно звонил в еврейские общинные центры, сообщая о возможной угрозе взрыва. Хотя ни в одном из случаев взрывное устройство в здании обнаружено не было, звонки с угрозами привели к временному закрытию учреждений и эвакуации их сотрудников, а также к специальным мероприятиям полиции, проводимым в оцепленных районах.

По данным Антидиффамационной лиги, с 9 января 2017 года только в еврейских центрах в США было получено 166 телефонных звонков и писем с угрозами. Аналогичные звонки терроризировали еврейские школы и центры в Новой Зеландии, Австралии, Израиле.

После ареста в компьютере и телефоне задержанного обнаружены тысячи номеров телефонов еврейских центров и учебных заведений во всем мире.