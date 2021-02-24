Управление тылом: репатрианты старше 70 лет могут выбирать между карантином в отеле или дома

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила редакции NEWSru.co.il, что прибывающие в Израиль новые репатрианты старше 70 лет могут выбирать между отбыванием карантина в гостинице и карантином в домашних условиях.

До сегодняшнего дня в Управлении тылом действовало распоряжение о том, что люди старше 70 лет, репатриирующиеся в Израиль одни, не могут быть помещены в карантинные гостиницы. Однако в связи с утверждением рейсов с репатриантами, среди которых могут быть пожилые люди, летящие без сопровождения, это решение было изменено.

Напомним, на этой неделе было решено не отменять пять рейсов с репатриантами, которые прилетят в Израиль со среды по пятницу. Речь идет об авиарейсах с репатриантами из Франции, Украины, России, Южной Америки и Эфиопии.

Пока не принято решение о том, будут ли осуществляться рейсы с репатриантами в дальнейшем, пока действует распоряжение правительства о сокращении числа людей, въезжающих в страну, до 200 человек в день.