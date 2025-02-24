В иерусалимском квартале А-Тур предотвращен "автомобильный теракт"
время публикации: 24 февраля 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 20:56
Во время операции Общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) в иерусалимском квартале А-Тур была предпринята попытка "автомобильного теракта".
Пресс-служба полиции сообщает, что арабский водитель, заметив сотрудников израильских сил безопасности, прибавил скорость и направил автомобиль на пограничницу, она успела отскочить в сторону.
В ходе погони предполагаемый террорист был задержан, во время обыска в его машине было обнаружено холодное оружие.
Задержанному 20 лет, он является жителем одного из арабских кварталов Иерусалима. Он передан для дальнейшего расследования ШАБАК.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 февраля 2025