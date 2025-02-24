В иерусалимском квартале А-Тур предотвращен "автомобильный теракт"

Во время операции Общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) в иерусалимском квартале А-Тур была предпринята попытка "автомобильного теракта".

Пресс-служба полиции сообщает, что арабский водитель, заметив сотрудников израильских сил безопасности, прибавил скорость и направил автомобиль на пограничницу, она успела отскочить в сторону.

В ходе погони предполагаемый террорист был задержан, во время обыска в его машине было обнаружено холодное оружие.

Задержанному 20 лет, он является жителем одного из арабских кварталов Иерусалима. Он передан для дальнейшего расследования ШАБАК.