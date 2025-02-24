x
24 февраля 2025
|
последняя новость: 21:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 февраля 2025
|
24 февраля 2025
|
последняя новость: 21:40
24 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В иерусалимском квартале А-Тур предотвращен "автомобильный теракт"

Террористы
Полиция
Иерусалим
ШАБАК
время публикации: 24 февраля 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 20:56
В иерусалимском квартале А-Тур предотвращен "автомобильный теракт"
Пресс-служба полиции Израиля

Во время операции Общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) в иерусалимском квартале А-Тур была предпринята попытка "автомобильного теракта".

Пресс-служба полиции сообщает, что арабский водитель, заметив сотрудников израильских сил безопасности, прибавил скорость и направил автомобиль на пограничницу, она успела отскочить в сторону.

В ходе погони предполагаемый террорист был задержан, во время обыска в его машине было обнаружено холодное оружие.

Задержанному 20 лет, он является жителем одного из арабских кварталов Иерусалима. Он передан для дальнейшего расследования ШАБАК.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 февраля 2025

Автобусный террор возвращается. Новые теракты и события прошлых лет
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 февраля 2025

37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь погибли в результате автомобильного теракта в Мюнхене
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 февраля 2025

Спецслужбы предотвратили теракты, которые планировали двое израильских арабов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2025

Предотвращен теракт-самоубийство в автобусе в Иерусалиме