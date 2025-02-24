Тела двоих заложников могут перевезти в Египет в обмен на освобождение 301 заключенного
время публикации: 24 февраля 2025 г., 20:50 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 20:58
Журналист 12 канала ИТВ Амит Сегаль сообщил в своем телеграм-канале, что в непрямых переговорах с ХАМАСом наметился компромисс.
По его словам, ХАМАС передаст тела двоих убитых заложников, которых обязался передать в рамках первого этапа сделки, Египту. И после этого Израиль освободит из тюрем 301 заключенного – ровно половину от 602 заключенных, освобождение которых было заморожено в субботу из-за унизительных и жестоких церемоний, организованных ХАМАСом.
После этого будут переданы еще два тела убитых заложников, и Израиль выпустит вторую половину заключенных.
После горького опыта с подставным трупом неопознанной арабки вместо тела Шири Бибас Израиль категорически отказывается производить одновременный обмен.
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