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Израиль

Тела двоих заложников могут перевезти в Египет в обмен на освобождение 301 заключенного

Заложники
время публикации: 24 февраля 2025 г., 20:50 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 20:58
Тела двоих заложников могут перевезти в Египет в обмен на освобождение 301 заключенного
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Журналист 12 канала ИТВ Амит Сегаль сообщил в своем телеграм-канале, что в непрямых переговорах с ХАМАСом наметился компромисс.

По его словам, ХАМАС передаст тела двоих убитых заложников, которых обязался передать в рамках первого этапа сделки, Египту. И после этого Израиль освободит из тюрем 301 заключенного – ровно половину от 602 заключенных, освобождение которых было заморожено в субботу из-за унизительных и жестоких церемоний, организованных ХАМАСом.

После этого будут переданы еще два тела убитых заложников, и Израиль выпустит вторую половину заключенных.

После горького опыта с подставным трупом неопознанной арабки вместо тела Шири Бибас Израиль категорически отказывается производить одновременный обмен.

Израиль
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