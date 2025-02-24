"Кан-11": суд по делам Нетаниягу отложен в связи с "событиями на иранском фронте"

Корреспондент телеканала "Кан-11" Михаэль Шемеш сообщил новые подробности, касающиеся причин, по которым сегодня были отменены слушания по делам Биньямина Нетаниягу. Ранее СМИ сообщали, что премьеру передали конверт, вскрыв который, он покинул заседание.

По информации телеканала "Кан-11", утром 24 февраля, еще до начала заседания, Биньямин Нетаниягу попросил судей заслушать доклад министра обороны о ситуации в области безопасности. Представители прокуратуры, посовещавшись, сообщили, что не возражают провести обсуждение за закрытыми дверьми, но попросили, чтобы информацию представил не министр обороны, являющийся политиком, а военный секретарь премьер-министра генерал-майор Роман Гофман.

На обсуждении, по данным телеканала, присутствовал глава военной разведки Шломи Биндер.

После этого совещания судьи объявили об отмене не только сегодняшних слушаний, но и тех, которые были запланированы на вторник, 25 февраля, "ввиду причин, представленных на проходившем за закрытыми дверьми обсуждении".

Корреспондент "Кан-11" Михаэль Шемеш утверждает, что на совещании в суде обсуждалось "развитие событий на различных фронтах, включая иранский". Он также сообщил, что 25 февраля эта тема будет обсуждаться на парламентской комиссии по международным делам и обороне. При этом Шемеш отметил: в заседании комиссии не было бы необходимости, если бы речь шла о немедленной военной операции, поскольку для этого не нужно одобрение Кнессета. Исключение составляют операции, планируемые в долгосрочной перспективе, которые могут повлиять на закупку вооружений, бюджет или наращивание сил, что требует одобрения профильным парламентским комитетом.