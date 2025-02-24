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Израиль

Школьники будут участвовать в траурных проводах Шири Бибас и ее малышей

Мин.образования
Школьное образование
время публикации: 24 февраля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 21:34
Школьники будут участвовать в траурных проводах Шири Бибас и ее малышей
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр образования Йоав Киш разослал директорам тихонов (старших школ) письмо, в котором указал, что участие старшеклассников в организованной траурной процессии на похоронах Шири Бибас и ее сыновей Кфира и Ариэля "имеет большое значение".

При этом он добавил, что педагоги должны уважать желание старшеклассников, которые откажутся от участия в мероприятии, и позволят всем школьникам принимать решение в соответствии со своими возможностями.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", письмо директорам школ было разослано в понедельник, 24 февраля.

Похороны Шири, Кфира и Ариэля Бибас состоятся в среду, и хотя семья Бибас попросила соблюдать право близких на частную жизнь и достоинство и позволить провести похороны в закрытом от посторонних формате, Штаб семей похищенных принял решение составить маршрут процессии, начиная от Ришон ле-Циона и вплоть до кибуца Нир-Оз, и обозначил места сбора провожающих с флагами.

Во многих школах уже сообщили о намерении тем или иным способом почтить память Шири Бибас и ее детей: в некоторых школах будут приостановлены занятия, а школьники проведут демонстрацию поддержки на улицах, в других будут проведены специальные занятия, посвященные ситуации.

Израиль
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