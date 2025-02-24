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Израиль

Нетаниягу покинул судебное заседание после получения конверта

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 24 февраля 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 14:56
Нетаниягу покинул судебное заседание после получения конверта
Chaim Goldberg/Flash90

Днем 24 февраля во время судебного заседания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу получил конверт с сообщением, прочитав его, он покинул заседание, передают израильские СМИ.

Информация уточняется.

В прошлый раз подобное происходило неделю назад, 17 февраля, когда Нетаниягу были переданы сведения о ликвидации в Ливане одного из лидеров боевиков ХАМАСа.

Израиль
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