Нетаниягу покинул судебное заседание после получения конверта

Днем 24 февраля во время судебного заседания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу получил конверт с сообщением, прочитав его, он покинул заседание, передают израильские СМИ.

Информация уточняется.

В прошлый раз подобное происходило неделю назад, 17 февраля, когда Нетаниягу были переданы сведения о ликвидации в Ливане одного из лидеров боевиков ХАМАСа.