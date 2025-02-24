Нетаниягу покинул судебное заседание после получения конверта
время публикации: 24 февраля 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 14:56
Днем 24 февраля во время судебного заседания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу получил конверт с сообщением, прочитав его, он покинул заседание, передают израильские СМИ.
Информация уточняется.
В прошлый раз подобное происходило неделю назад, 17 февраля, когда Нетаниягу были переданы сведения о ликвидации в Ливане одного из лидеров боевиков ХАМАСа.