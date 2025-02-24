Суд ограничил четырнадцатью заседаниями допрос Нетаниягу адвокатом

Суд распорядился завершить допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу его адвокатом за 14 заседаний, включая то, что проходит 24 февраля.

"После того, как мы ознакомились с позициями сторон по вопросу о длительности допроса обвиняемого №1 (так в деле фигурирует Биньямин Нетаниягу, не по важности, а по порядку упоминания в обвинительном заключении – прим.ред.), а также на фоне длительного времени, которое уже длится допрос, мы отводим еще 14 заседаний, включая сегодняшнее, для допроса адвокатом Амитом Хададом по всем эпизодам обвинительного заключения", – говорится в решении суда.

Напомним, что в ходе заседания суда, состоявшегося 17 февраля, судьи попросили адвоката Хадада оценить, сколько заседаний потребуется для завершения допроса. "По оптимистичной оценке, двенадцать заседаний, по чуть менее оптимистичной – 14 заседаний по "делу 4000", а также десять заседаний по "делам 1000 и 2000", – сказал Хадад.

Судьи также отклонили просьбу премьер-министра провести закрытое заседание с участием министра обороны Исраэля Каца и представителя Совета по национальной безопасности. Нетаниягу просил провести это совещание для того, чтобы обосновать свою просьбу ограничить свой допрос двумя заседаниями в неделю.