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Израиль

Запрет проституции в Израиле. Опрос Newsru.co.il

Проституция
Опрос Newsru
время публикации: 24 февраля 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 13:57
Запрет проституции в Израиле. Опрос Newsru.co.il
Пресс-служба полиции Израиля

Министр юстиции Ярив Левин в понедельник, 24 февраля, опубликовал правовой меморандум для общественного обсуждения, в котором говорится, что запрет на потребление проституции в Израиле, вступивший в силу в июле 2020 года в качестве временной меры, станет постоянным.

На данном этапе правоохранительные органы продолжат осуществлять меры административного характера, налагая штрафы на потребителей проституции, сообщает минюст Израиля.

На этом фоне редакция Newsru.co.il просит читателей высказать свое мнение о мерах, направленных на запрет проституции в Израиле.

В прошлый раз мы проводили подобный опрос в 2017 году. Результаты нового опроса мы сравним с полученными ранее.

Проституция в Израиле. Выскажите ваше мнение (вам предстоит ответить на 10 вопросов)

Израиль
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Министр юстиции намерен сделать постоянным запрет на потребление проституции в Израиле. Опрос Newsru