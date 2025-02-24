МИД прокомментировал голосование Израиля в ООН по Украине

Министерство иностранных дел прокомментировало то, как Израиль проголосовал на Генеральной ассамблее ООН по проектам резолюций, предложенных Киевом и Вашингтоном.

"Израиль считает важным поддержать усилия США, направленные на достижение прогресса в попытках положить конец войне и урегулировать конфликт", – цитирует МИД новостная служба N12.

В понедельник, 24 февраля, на Генеральной ассамблее ООН состоялось голосование по двум проектам резолюции по Украине, один проект был предложен Киевом и странами Евросоюза, другой – США. Израиль поддержал резолюцию США и проголосовал против проекта, предложенного Киевом. Документы различаются тем, что в подготовленной США резолюции содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и РФ, тогда как в украинском проекте резолюции подтверждается приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.