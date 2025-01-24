На границе с Иорданией задержаны четверо подозреваемых в убийстве в Акко

Полиция сообщает, что при попытке перейти границу с Иорданией через пограничный пункт около Бейт-Шеана были задержаны четверо молодых мужчин, подозреваемый в совершенно вчера в Акко убийстве.

Задержанным около 20 лет, они являются жителями Нагарии и Джудейды. Очевидно, они пытались сбежать из Израиля после совершенного убийства.

Утром 23 января в Акко на улице А-Хараш было совершено вооруженное нападение на мужчину 57 лет. Мужчина получил крайне тяжелые огнестрельные ранения, в критическом состоянии он был доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии, где позже была констатирована его смерть.

По версии следствия, речь идет о мести за двойное убийство, совершенное 12 января в Нагарии. Причем стреляли в родственника человека, который был "целью". Эти события происходят в рамках давнего конфликта между кланами Рубаи и Табарани, жертвами межсемейной вражды стали уже 20 человек.