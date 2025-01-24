Полиция задержала подозреваемого в нападении в Хайфе

Полиция сообщила о задержании 31-летнего жителя Хайфы по подозрению в нападении и причинении тяжких увечий в ходе драки на бульваре Мориа в ночь на 24 января.

В ходе драки на бульваре Мориа в Хайфе мужчина примерно 55 лет получил тяжелую травму головы, он был госпитализирован в тяжелом и нестабильном состоянии. Еще один человек был травмирован легко.

Пострадавшие были доставлены в больницу РАМБАМ.

Кроме того, минувшей ночью в Хайфе на улице А-Рав Перец произошло столкновение, в ходе которого применялось огнестрельное оружие. Мужчина примерно 30 лет получил тяжелое ранение, мужчина примерно 35 лет – ранение средней тяжести.