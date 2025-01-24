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Израиль

Полиция задержала подозреваемого в нападении в Хайфе

Полиция
Расследование
Хайфа
время публикации: 24 января 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 09:22
Полиция задержала подозреваемого в нападении в Хайфе
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании 31-летнего жителя Хайфы по подозрению в нападении и причинении тяжких увечий в ходе драки на бульваре Мориа в ночь на 24 января.

В ходе драки на бульваре Мориа в Хайфе мужчина примерно 55 лет получил тяжелую травму головы, он был госпитализирован в тяжелом и нестабильном состоянии. Еще один человек был травмирован легко.

Пострадавшие были доставлены в больницу РАМБАМ.

Кроме того, минувшей ночью в Хайфе на улице А-Рав Перец произошло столкновение, в ходе которого применялось огнестрельное оружие. Мужчина примерно 30 лет получил тяжелое ранение, мужчина примерно 35 лет – ранение средней тяжести.

Израиль
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