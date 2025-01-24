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Израиль

Прекращение огня: ХАМАС в Газе казнит "коллаборантов"

Газа
ХАМАС
время публикации: 24 января 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 08:01
Прекращение огня: ХАМАС в Газе казнит "коллаборантов"
AP Photo/Jehad Alshrafi

В ночь на 24 января в южной части сектора Газы палачами ХАМАСа были казнены пять местных жителей, объявленных виновными в сотрудничестве с Израилем. Об этом сообщает телеграм-канал Gaza Now.

Согласно указанному источнику, только за последние сутки в Газе были казнены 11 "коллаборантов". После установления режима прекращения огня таких внесудебных казней были десятки.

Отметим, что в ночь на пятницу сообщений о каких-либо боевых действиях в секторе Газы не поступало.

Израиль
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