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Израиль

Юрсоветница правительства: комиссия по назначению судей должна быть созвана в воскресенье

время публикации: 24 января 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 07:50
Юрсоветница правительства: комиссия по назначению судей должна быть созвана в воскресенье
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила утром в пятницу, 24 января, письмо министру юстиции Яриву Левину, в котором утверждает, что тот превысил свои полномочия, действуя в нарушение постановления Высшего суда справедливости.

Баарав-Миара требует, чтобы Левин провел в воскресенье, 26 января, заседание комиссии по назначению судей, на котором должно пройти голосование по поводу назначения нового председателя Верховного суда.

В письме также говорится, что подача жалобы против судьи Амита была произведена поспешно, без соответствующей доказательной базы, и не имеет юридических оснований.

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