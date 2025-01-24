Юрсоветница правительства: комиссия по назначению судей должна быть созвана в воскресенье

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила утром в пятницу, 24 января, письмо министру юстиции Яриву Левину, в котором утверждает, что тот превысил свои полномочия, действуя в нарушение постановления Высшего суда справедливости.

Баарав-Миара требует, чтобы Левин провел в воскресенье, 26 января, заседание комиссии по назначению судей, на котором должно пройти голосование по поводу назначения нового председателя Верховного суда.

В письме также говорится, что подача жалобы против судьи Амита была произведена поспешно, без соответствующей доказательной базы, и не имеет юридических оснований.