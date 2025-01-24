Две драки в Хайфе, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Около 2 часов ночи 24 января поступили два сообщения о драках в Хайфе. В общей сложности пострадали четыре человека, двое из них получили тяжелые травмы и ранения.

Первая драка произошла на бульваре Мориа. Мужчина примерно 55 лет получил тяжелую травму головы, он был госпитализирован в тяжелом и нестабильном состоянии. Еще один человек был травмирован легко.

Вторая драка была на улице А-Рав Перец. Применялось оружие. Мужчина примерно 30 лет получил тяжелое ранение, мужчина примерно 35 лет – ранение средней тяжести.

Все пострадавшие были доставлены в больницу РАМБАМ.

Полиция проводит расследования.