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Израиль

Две драки в Хайфе, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
Хайфа
время публикации: 24 января 2025 г., 02:35 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 05:24
Две драки в Хайфе, двое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА
Две драки в Хайфе, двое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Около 2 часов ночи 24 января поступили два сообщения о драках в Хайфе. В общей сложности пострадали четыре человека, двое из них получили тяжелые травмы и ранения.

Первая драка произошла на бульваре Мориа. Мужчина примерно 55 лет получил тяжелую травму головы, он был госпитализирован в тяжелом и нестабильном состоянии. Еще один человек был травмирован легко.

Вторая драка была на улице А-Рав Перец. Применялось оружие. Мужчина примерно 30 лет получил тяжелое ранение, мужчина примерно 35 лет – ранение средней тяжести.

Все пострадавшие были доставлены в больницу РАМБАМ.

Полиция проводит расследования.

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