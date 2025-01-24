Ярив Левин вновь попросил БАГАЦ отложить голосование на комиссии по выбору судей
После того, как БАГАЦ уже один раз разрешил отложить голосование на комиссии по выбору судей, министр юстиции Ярив Левин вновь попросил суд об отсрочке.
В предыдущий раз БАГАЦ отодвинул крайний срок проведения голосования, которым Ицхак Амит должен быть назначен на постоянной основе председателем Высшего суда, на воскресенье, 26 января. В среду вечером Левин обратился к Амиту с требованием "заморозить" процесс своего назначения до окончания проверок, судья отказался.
Обращаясь к БАГАЦу за новой отсрочкой, министр юстиции Ярив Левин написал, что она необходима для завершения проверки жалоб и публикаций о конфликте интересов в работе Ицхака Амита.
"У комиссии по выбору судей нет достаточной фактической базы для принятия решения о соответствии уважаемого судьи Амита должности, на которую он выдвинул свою кандидатуру", – написал Левин.