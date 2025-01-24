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Израиль

Ярив Левин вновь попросил БАГАЦ отложить голосование на комиссии по выбору судей

Верховный суд/БАГАЦ
Ярив Левин
время публикации: 24 января 2025 г., 00:57 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 00:57
Ярив Левин вновь попросил БАГАЦ отложить голосование на комиссии по выбору судей
Chaim Goldberg/Flash90

После того, как БАГАЦ уже один раз разрешил отложить голосование на комиссии по выбору судей, министр юстиции Ярив Левин вновь попросил суд об отсрочке.

В предыдущий раз БАГАЦ отодвинул крайний срок проведения голосования, которым Ицхак Амит должен быть назначен на постоянной основе председателем Высшего суда, на воскресенье, 26 января. В среду вечером Левин обратился к Амиту с требованием "заморозить" процесс своего назначения до окончания проверок, судья отказался.

Обращаясь к БАГАЦу за новой отсрочкой, министр юстиции Ярив Левин написал, что она необходима для завершения проверки жалоб и публикаций о конфликте интересов в работе Ицхака Амита.

"У комиссии по выбору судей нет достаточной фактической базы для принятия решения о соответствии уважаемого судьи Амита должности, на которую он выдвинул свою кандидатуру", – написал Левин.

Израиль
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