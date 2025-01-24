Представитель МИД Израиля в ответ на запрос российского агентства РИА Новости заявил, что сообщения об изменении политики израильского правительства в отношении поставок оружия Украине необоснованны.

РИА Новости по-своему интерпретировало этот ответ.

"Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", – говорится в пояснении представителя МИД Израиля.

В публикации РИА Новости сказано иное: "Заявления украинской стороны о якобы продвигаемой в израильском парламенте инициативе передать Киеву трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛом, лишены оснований".

21 января заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Аскель, выдвинувшая в конце прошлого года законопроект о передаче трофейного оружия российского производства Киеву, встретилась с послом Украины Евгением Корнийчуком. На сайте посольства Украины в Тель-Авиве в тот день было сказано, что Корнийчук поблагодарил Аскель за внесенную в Кнессет законодательную инициативу – передать Украине трофейное оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или в любом другом месте. Он выразил надежду, что соответствующий закон будет принят. По словам украинского дипломата, такое решение стало бы важным этапом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются Украина и Израиль.

14 ноября 2024 года 12-й телеканал рассказал о законопроекте Шарен Аскель, который, как отмечалось, "может осложнить отношения Израиля с Путиным". Законопроект был выдвинут незадолго до того, как Аскель была приведена к присяге в качестве заместителя министра иностранных дел и вошла в правительство. Согласно ее предложению, все оружие российского производства, найденное ЦАХАЛом в Ливане, секторе Газы или на палестинских территориях в Иудее и Самарии, вместо того, чтобы уничтожать, как это делается в настоящий момент, передавать армии Украины. Поскольку Аскель не может продвигать законопроект, являясь членом правительства, этим занимался депутат от "Ликуда" Дан Илуз. Законопроект не получил пока необходимой поддержки. Но инициатива такая была.

Отметим, что минобороны РФ неоднократно заявляло об уничтожении российскими военными на территории Украины многофункциональных радиолокационных станций воздушной разведки (контрбатарейной борьбы) RADA RPS-42 израильского производства. В общей сложности с 1 июля 2024 года минобороны РФ восемь раз заявляло об уничтожении в Украине этих РЛС. Власти Израиля такие заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Достоверность отчетов минобороны РФ о ходе боевых действий в Украине, по мнению многих независимых экспертов, чрезвычайно сомнительна.