За последние 72 часа в Дженине ликвидированы более 10 террористов, найдено оружие и боеприпасы

В Дженине за последние 72 часа силами ЦАХАЛа более 10 террористов были ликвидированы, около 20 задержаны, обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов.

В ходе операции "Железная стена" было обнаружено и обезврежено подпольное производство взрывчатых веществ.

Кроме того, пограничная полиция (МАГАВ), действуя в соответствии с разведданными, предоставленными ШАБАКом, обнаружила большое количество оружия, спрятанного в одном из домов в Дженине.