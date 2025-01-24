За последние 72 часа в Дженине ликвидированы более 10 террористов, найдено оружие и боеприпасы
время публикации: 24 января 2025 г., 15:46 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 16:03
В Дженине за последние 72 часа силами ЦАХАЛа более 10 террористов были ликвидированы, около 20 задержаны, обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов.
В ходе операции "Железная стена" было обнаружено и обезврежено подпольное производство взрывчатых веществ.
Кроме того, пограничная полиция (МАГАВ), действуя в соответствии с разведданными, предоставленными ШАБАКом, обнаружила большое количество оружия, спрятанного в одном из домов в Дженине.
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