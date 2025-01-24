ХАМАС: список имен заложниц для передачи Израилю составляется несколькими группировками

Министерство по делам заключенных ХАМАСа сообщило, что сегодня палестинские группировки передадут Израилю составленный ими список имен заложниц, которые будут освобождены в субботу, 25 января, в рамках "обмена пленными".

Это означает, что в процессе "обмена" участвует не только ХАМАС, но и другие террористические организации Газы.

В субботу, 25 января, должен состояться очередной этап "обмена пленными" между Израилем и ХАМАСом. Ожидается, что террористами будут освобождены еще четыре женщины, находящиеся в заложниках в Газе с 7 октября 2023 года.