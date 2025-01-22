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Израиль

ХАМАС приветствовал теракт "марокканского шахида" в Тель-Авиве

Тель-Авив
Теракт
Террористы
ХАМАС
время публикации: 22 января 2025 г., 00:19 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 00:19
ХАМАС приветствовал теракт "марокканского шахида" в Тель-Авиве
AP Photo/Abed Hajjar

Террористическая организация ХАМАС опубликовала заявление, в котором приветствовала теракт в центре Тель-Авива, в результате которого были ранены четыре человека.

В заявлении говорится, что он является "естественной реакцией" на операцию ЦАХАЛа в Дженине, в ходе которой были убиты и ранены "десятки" боевиков.

Нападение, осуществленное "марокканским шахидом Кадди Абедель Азизом", свидетельствует о росте волны сопротивления израильской оккупации.

Вечером 21 января в центре Тель-Авива, на улицах Нахалат Биньямин и Калишер, вооруженный ножом террорист ранил четырех человек, после чего был застрелен гражданскими лицами. У террориста было обнаружено удостоверение личного резидента США на имя Кадди Абельазиза, уроженца Морокко, а также талончик из аэропорта "Бен-Гурион" о въезде в Израиль, выданный три дня назад, 18 января.

Глава МВД заявил, что пограничники пытались воспрепятствовать въезду террориста в Израиль, но въезд был разрешен сотрудниками ШАБАК. В ШАБАК пообещали расследовать процедуру проверки террориста при въезде в Израиль.

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