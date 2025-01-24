Сохранение коалиции или прекращение войны – дилемма Нетаниягу. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе началась не только реализация сделки с ХАМАСом, начался не только процесс освобождения израильских заложников и палестинских террористов. На этой неделе начался обратный отсчет к тому моменту, когда премьер-министр окажется перед решающим выбором между сохранением коалиции и продолжением реализации соглашения с ХАМАСом.

С одной стороны, переход на второй этап сделки со всем, что этот процесс будет неизбежно сопровождать, почти наверняка означает крах коалиции. С другой стороны, отказ от второго этапа – со всеми вытекающими из этого последствиями, неизбежно будет означать гигантскую волну протеста в Израиле. Я не говорю о президенте США Дональде Трампе, не исключено, что он, по своим мотивам, или на основе своей оценки ситуации, даст Израилю "зеленый свет" на возобновление военных действий с целью окончательного уничтожения структур ХАМАСа в Газе. Израильскому обществу будет очень сложно объяснить, что произошло, а еще сложнее убедить, что решение возобновить войну не связано с желанием сохранить коалицию. Все это, разумеется, при условии, что ХАМАС не даст Израилю очевидных поводов для отказа от соглашения.

Уход в отставку начальника генерального штаба Герци А-Леви и командующего Южным округом Ярона Финкельмана осложнили дилемму, перед которой стоит Нетаниягу. Первый этап сделки завершится 3 марта. Отставка начальника генерального штаба вступит в силу три дня спустя. Возобновление войны означает, что новый командующий армией примет бой в самом прямом смысле этого слова уже через несколько дней после вступления в должность.

В политической системе множатся признаки того, что дело идет к выборам. На заседании комиссии Кнессета по иностранным делам продолжилась дискуссия о принципах будущего закона о призыве, комиссия Кнессета по законодательству продолжила рассматривать предложение Левина-Саара по реформе состава комиссии по назначению судей, приближается дата, когда министр юстиции Ярив Левин обязан будет вынести на голосование кандидатуру главы Верховного суда. В то же время в Кнессете рассматривался закон о создании государственной следственной комиссии. Что общего между всеми этими вопросами и инициативами? Ни по одной из них нет и намека на договоренность между коалицией и оппозицией.

Первый этап сделки – первый этап распада коалиции

Бен-Гвир сказал – Бен-Гвир сделал. Сразу после вступления в силу первого этапа сделки с ХАМАСом, министры от партии "Оцма Иегудит" подали в отставку. Причем Бен-Гвир пошел на полшага дальше, чем угрожал. Он и его коллеги не просто покинули правительство, они объявили о выходе из коалиции. Разница далеко не семантическая. Во-первых, это означает, что в отставку подали не только министры от партии "Оцма Иегудит", но и депутаты, которые возглавляли комиссии Кнессета. Но что более важно, посыл, направленный премьер-министру, оказался более жестким, чем ожидалось изначально. Этот посыл пока не проявился на практике – к примеру, депутаты от "Оцмы" проголосовали с коалицией за реформу порядка работы коллегии адвокатов. Однако в окружении Нетаниягу нервничают. Именно этим объясняется решение премьер-министра временно передать портфели министров от партии Бен-Гвира одному человеку – министру туризма Хаиму Кацу. Глава правительства был бы очень рад сохранить портфели за собой, однако, находясь в статусе обвиняемого в уголовных преступлениях, он не может занимать пост министра (премьер-министра – может). Нетаниягу отклонил и требования ШАС передать им портфель министерства развития Негева и Галилеи. Нетаниягу ждет Бен-Гвира.

Бецалель Смотрич также выполнил данное обещание и в коалиции остался. По утверждению министра финансов, он получил ясные и недвусмысленные заверения со стороны премьер-министра, что нынешний этап сделки – последний, и после его завершения ЦАХАЛ вернется к войне. Как это уживается с заверениями о том, что Израиль тверд в своем намерении добиться освобождения всех заложников, знает только сам премье-министр. Для Нетаниягу не внове обещать каждому то, что он хочет услышать. На протяжении многих месяцев израильтянам обещали и разгром ХАМАСа, и освобождение заложников. Несмотря на очевидное противоречие этих целей, премьер-министр настаивает на том, что обе цели будут достигнуты.

Ситуация приближается к развязке. Если начнется реализация второго этапа сделки, Смотрича и Бен-Гвира в коалиции не будет. Лапид и Ганц уже заявили, что предоставят Нетаниягу "сеть безопасности" для успешного завершения сделки. Однако сразу после ее реализации, эта сеть прекратит свое существование. У Нетаниягу отличная память. В 1998 году он вернулся с конференции Уай с соглашением и обнаружил, что остался без коалиции. Обещанная Эхудом Бараком сеть безопасности прекратила свое существование еще до того, как самолет премьер-министра долетел до Израиля. Вскоре коалиция рухнула, пришли выборы, а с ними и поражение – а победил все тот же Эхуд Барак. Нетаниягу отнюдь не хочет повтора истории четвертьвековой давности. Совершенно не очевидно, что в начале марта у него появится хороший выход из сложившейся ситуации, тем более, что там встретятся два "поезда", которые сейчас несутся навстречу друг другу – закон о призыве и государственный бюджет.

Закон о призыве: много шума и ничего

Закон о призыве или, если называть вещи своими именами, закон о порядке освобождения от службы большей части учащихся йешив, не продвигается. Министр обороны Исраэль Кац представил на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне принципы, которые, как он считает, могут и должны быть основой закона о призыве, и обсуждение продолжается.

Со стороны это выглядит не более чем имитацией бурной деятельности. То, на что готовы ультраортодоксальные партии, по сути оставляет ситуацию без изменений. Принципы, предложенные Кацем, возможно стали бы основой для переговоров с харедим, однако от них, мягко говоря, не в восторге все остальные. Например, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, чей заместитель Гиль Лимон заявил на этой неделе, что предложения Каца "не соответствуют требованиям принципа равенства и не дают ответа на нужды армии". Это более чем прозрачный намек на то, что законопроект, основанный на предложениях Каца, не получит защиты юридического советника правительства. Это, конечно, не означает, что он будет автоматически отменен БАГАЦем, но вероятность этого крайне высока.

Позиция армии очевидна – начиная с 2026 года она готова принять всех призывников соответствующего возраста. В отличие от многих я не думаю, что эта позиция армии существенно изменится после того, как пост начальника генерального штаба займет Эяль Замир, Амир Барам или Тамир Ядаи. Но наверное стоит напомнить, что, в конечном счете, армия исполняет распоряжения правительства, а не наоборот. А правительство и Кнессет руководствуются комплексом интересов и мотивировок при принятии решений. Как это ни печально, одним из таких мотивов является политически-коалиционный. И ключевой фигурой в этом плане является глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн. Он продолжает осторожно маневрировать между всеми силами, пытаясь добиться прогресса. Пока без особого успеха.

С одной стороны, закона нет, с другой, давление на Эдельштейна усиливается. На этой неделе журналист "Кан" Яара Шапиро сообщила, что приближенные Нетаниягу объявили Эдельштейну, что, если закон не будет продвигаться в ближайшее время, место главы комиссии по иностранным делам и обороне может оказаться вакантным. "Премьер-министр знает меня достаточно давно, чтобы понимать, что угрожать мне бесполезно, это не лучшая форма сотрудничества со мной", – отреагировал Эдельштейн в эфире "Кан РЭКА". В любом кризисе ключи к его разрешению находятся в руках тех, кто в силах сделать решающий шаг. Для Нетаниягу, как в случае со вторым этапом сделки, так и в случае с законом о призыве, решающий шаг грозит необратимыми последствиями. Поэтому премьер-министр предпочитает вести себя как обычно – по возможности откладывать принятие решения. В случае с законом о призыве, это время истекает.

До конца марта должен быть утвержден проект государственного бюджета. Если этого не произойдет, Кнессет автоматически распускается и объявляются досрочные выборы. В политической системе все еще исходят из предположения о том, что компромисс будет найден, и ультраортодоксы не поспешат валить самое удобное из возможных для них правительство. Однако этот тезис дал трещину, особенно после того, как армия объявила о начале активных действий в отношении тех, кто уклоняется от службы. Это не означает, что завтра батальоны военной полиции начнут облавы в Бней-Браке или в иерусалимском квартале Меа Шеарим. Достаточно нескольких задержаний дезертиров – и улицы заполнятся демонстрантами. Смогут ли в этой ситуации в ШАС и "Яадут а-Тора" оставаться в коалиции? Неясно.

И есть еще один, возможно парадоксальный подход, о котором в эфире "Кан РЭКА" рассказал стратегический советник Рони Римон. По его словам, в ультраортодоксальных кругах есть те, кто считают, что отношение правоохранительных органов и юридической системы к уклонению учащихся йешив от службы будет толерантнее, если у власти в стране будет левоцентристское, а не право-религиозное правительство. Фантазии? Может быть. Но если эти фантазии овладевают умами ультраортодоксальных политиков и функционеров, не исключено, что мы действительно приближаемся к выборам.

Юридические баталии: компромисс все дальше

26 января министр юстиции Ярив Левин должен вынести на голосование кандидатуру нового главы Верховного суда. Ицхак Амит продолжает ждать своего звездного часа, в то время, как критика в адрес его назначения на фоне публикаций журналиста Нетаэля Банделя только усиливается. Левин, который готов был признать себя побежденным в борьбе против назначения Ицхака Амита на должность главы Верховного суда, почувствовал второе дыхание. На этой неделе он направил Амиту письмо, в котором "предложил" заморозить назначение в связи с публикациями дела. Амит, разумеется, ответил отказом, назвав действия Левина "кампанией шельмования и очернения".

В ближайшее воскресенье решение должно быть принято. Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то Амит будет назначен. Он получит желанный пост, а министр юстиции и не только он, получат возможность вновь утверждать, что судебная система не вызывает доверия, а значит ей нельзя отдавать на откуп и расследование обстоятельств трагедии 7 октября 2023 года. Если вспомнить, что именно глава Верховного суда назначает членов государственной следственной комиссии, борьба вокруг назначения Амита получает дополнительный контекст.

Тем временем продолжается и рассмотрение инициативы Ярива Левина и Гидеона Саара по реформе состава комиссии по назначению судей. Придя в себя от первого шока, вызванного этим предложением, особенно тем фактом, что его поддержал министр иностранных дел Гидеон Саар, острейший противник реформы Ярива Левина в ее первой редакции, судебная система и ее сторонники перешли в атаку. "Это очковтирательство", – заявила бывшая глава Верховного суда Эстер Хайют и тем самым поставила точку на попытках прийти к соглашению. В комиссии Кнессета по законодательству продолжается обсуждение, однако судя по всему, соглашения между коалицией и оппозицией по этому вопросу не будет. За последние 20 лет не было предложений по структурному изменению в юридической системе, которое эта система поддержала бы. Нет никаких оснований предполагать, что она согласится на них сейчас.

Следственная комиссия: необходимость и тупик

В ближайшие недели командование ЦАХАЛом представит выводы внутренних расследований того, что происходило 7 октября 2023 года и предшествовало этому дню.

У политической системы нет привычки проводить внутренние расследования, к тому же к ним будет еще меньше доверия, чем к внутренним расследованиям армии. Поэтому заявление начальника генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви о решении уйти в отставку с новой силой вернуло на повестку дня вопрос о создании государственной следственной комиссии. Или не государственной.

Повод для дискуссии есть, и вполне серьезный. Состав комиссии определяет глава Верховного суда, а трудно найти кого-то, кто сейчас находится в более острой оппозиции к правительству, чем потенциальный глава Верховного суда Ицхак Амит. Если он будет формировать состав комиссии, говорят сторонники коалиции, этот состав начнет работу, заранее зная, к какими выводам придет.

Противники коалиции утверждают, что речь идет о не очень элегантной попытке уйти от расследования.

На этой неделе Кнессет провалил законопроект, представленный партией "Махане Мамлахти", обязывающий создать государственную следственную комиссию. После провала законопроекта должно пройти не менее полугода до того момента, когда можно будет его подавать вновь. В коалиции продолжают выдвигать предложения, позволяющие обойти вопрос о назначении государственной следственной комиссии. Министр регионального сотрудничества Дуди Амсалем ("Ликуд") заявил на этой неделе, что необходимо создать, "национальную следственную комиссию, которая будет пользоваться доверием общества". Министр не объяснил, как именно она будет сформирована.

Есть основания сомневаться в беспристрастности комиссии, состав которой будет определен главой Верховного суда. Есть не меньше оснований сомневаться в том, что именно пристрастность мешает противникам создания государственной следственной комиссии. Уход в отставку начальника генерального штаба ЦАХАЛа, ожидающиеся отставки дополнительных высших офицеров ЦАХАЛа и служб безопасности – всё это неизбежно усилит давление на правительство с требованием начать расследование действий и решений, которые принимало перед войной и в первый ее период, политическое руководство Израиля.