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Израиль

На базе генштаба "Кирия" в Тель-Авиве сегодня пройдут военные учения

Пресс-служба ЦАХАЛа
Тель-Авив
Учения
время публикации: 24 января 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 06:23
Район "Кирии". Тель-Авив
Flash90. Фото: М.Альстер

Утром 24 января на базе генерального штаба ЦАХАЛа ("Кирия") в Тель-Авиве пройдут военные учения, сообщает пресс служба Армии обороны Израиля.

"В рамках учений по территории (базы) будут передвигаться машины охраны и спасателей, а также будут слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Отмечается, что речь идет о плановых учениях, поводов для беспокойства нет.

Прошлые учения на базе "Кирия" проводились 5 января.

Израиль
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В "Кирие" в Тель-Авиве проходят военные учения