На базе генштаба "Кирия" в Тель-Авиве сегодня пройдут военные учения

Утром 24 января на базе генерального штаба ЦАХАЛа ("Кирия") в Тель-Авиве пройдут военные учения, сообщает пресс служба Армии обороны Израиля.

"В рамках учений по территории (базы) будут передвигаться машины охраны и спасателей, а также будут слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Отмечается, что речь идет о плановых учениях, поводов для беспокойства нет.

Прошлые учения на базе "Кирия" проводились 5 января.