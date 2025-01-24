На базе генштаба "Кирия" в Тель-Авиве сегодня пройдут военные учения
время публикации: 24 января 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 06:23
Утром 24 января на базе генерального штаба ЦАХАЛа ("Кирия") в Тель-Авиве пройдут военные учения, сообщает пресс служба Армии обороны Израиля.
"В рамках учений по территории (базы) будут передвигаться машины охраны и спасателей, а также будут слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.
Отмечается, что речь идет о плановых учениях, поводов для беспокойства нет.
Прошлые учения на базе "Кирия" проводились 5 января.
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