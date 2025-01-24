В результате ДТП была тяжело травмирована маленькая девочка

Днем 24 января в Иорданской долине автомобиль сбил трехлетнюю девочку. В тяжелом состоянии она была доставлена в поликлинику в Туране (Галилея). Оттуда бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала пострадавшую в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Состояние девочки, получившей тяжелую черепно-мозговую травму, остается тяжелым.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.