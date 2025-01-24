В результате ДТП была тяжело травмирована маленькая девочка
время публикации: 24 января 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 14:56
Днем 24 января в Иорданской долине автомобиль сбил трехлетнюю девочку. В тяжелом состоянии она была доставлена в поликлинику в Туране (Галилея). Оттуда бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала пострадавшую в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Состояние девочки, получившей тяжелую черепно-мозговую травму, остается тяжелым.
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.
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