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Израиль

В результате ДТП была тяжело травмирована маленькая девочка

Мада
ДТП
Полиция
время публикации: 24 января 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 14:56
В результате ДТП была тяжело травмирована маленькая девочка
Chaim Goldberg/Flash90

Днем 24 января в Иорданской долине автомобиль сбил трехлетнюю девочку. В тяжелом состоянии она была доставлена в поликлинику в Туране (Галилея). Оттуда бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала пострадавшую в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Состояние девочки, получившей тяжелую черепно-мозговую травму, остается тяжелым.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

Израиль
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