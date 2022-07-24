Лапид: закрытие "Сохнута" в России отразится на отношениях между двумя странами

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел очередное совещание по вопросу о требовании российского министерства юстиции закрыть в России Еврейское агенство.

В совещании приняли участие министр алии и интеграции, министр строительства, министр финансов, генеральный директор министерства главы правительства, генеральный директор министерства иностранных дел, заместитель генерального директора МИДа по евроазиатскому региону, заместитель главы СНБ по внешнеполитическим вопросам, глава "Сохнута" Яаков Хагоэль, генеральный директор "Сохнута" Амира Ааронович и генеральный секретарь "Сохнута".

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В ходе заседания глава правительства заявил, что закрытие в России "Сохнута" будет негативным событием, которое плохо отразится на отношениях между нашими странами.

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Глава правительства подчеркнул, что делегация для переговоров по вопросу "Сохнута" вылетит в Москву, как только Россия даст согласие на переговоры.

"Премьер-министр поручил юридической делегации быть готовой к немедленному выезду в Москву после одобрения со стороны России и приложить все усилия для максимального использования возможностей юридического диалога. В то же время продолжится политический диалог на высоком уровне. Также было решено, что генеральный директор министерства иностранных дел продолжит курировать этот вопрос со всеми вовлеченными специалистами", - говорится в официальном сообщении канцелярии главы правительства.

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Напомним, в четверг, 21 июля, после того, как минюст России обратился в суд с просьбой прекратить на территории этой страны деятельность Еврейского агентства, премьер-министр Яир Лапид провел оперативное совещание с сотрудниками МИД и СНБ, по итогам которого было принято решение об отправке в Москву межминистерской делегации. В делегацию должны войти представители министерства главы правительства, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства алии и интеграции.

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21 июля российские СМИ сообщили, что министерство юстиции РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство "Сохнут". Процесс в Басманном суде Москвы начнется 28 июля 2022 года.

Российское агентство "Интерфакс" передавало: Басманный суд Москвы в конце июля рассмотрит обращение московского управления министерства юстиции РФ о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут", которое занимается вопросами репатриации в Израиль. "В суд поступил административный иск главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут". Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля", – сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. Отвечая на вопрос агентства, в суде пояснили, что претензии минюста РФ связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

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Еврейское агентство "Сохнут" опубликовало заявление: "Мы имеем дело с вызовом на слушания в суд, являющиеся продолжением юридической процедуры, о которой сообщалось несколько недель назад. Мы не будем давать комментарии, пока идет эта процедура".

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Корреспондент телеканала "Кан-11" Гили Коэн 21 июля в вечернем выпуске новостей рассказала о сути претензий, предъявляемых Еврейскому агентству в России. По данным телеканала, Россия утверждает, что "Сохнут" нарушает закон о конфиденциальной информации в сфере личных данных. Нарушение заключается в том, что "Сохнут" собирает информацию о евреях, проживающих в России, и лицах, имеющих право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении.

Согласно информации 13-го канала, Россия передала в Израиль документ, в котором обвиняет "Сохнут" в вывозе специалистов. В частности, в документе, который цитирует телеканал, говорится: "Из проведенной проверки следует, что отдается предпочтение репатриации граждан России, занятых научной деятельностью и предпринимательством. Их отъезд самым серьезным образом ударяет по научному потенциалу и предпринимательству в Российской Федерации. Комиссия пришла к выводу, что организация должна быть ликвидирована в юридическом порядке в связи с грубым нарушением российского законодательства".

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5 июля израильские СМИ сообщали, что российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации. В публикации Цвики Кляйна (The Jerusalem Post) утверждалось, что соответствующее письмо было направлено в "Сохнут" правительством РФ.

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Комментируя тогда эту публикацию, представитель "Сохнута" Игаль Пальмор заявил редакции NEWSru.co.il: "Еврейское агентство всегда работает в России по правилам и в соответствии с требованиями властей, и в настоящий момент мы ведем с ними диалог, чтобы продолжать работать в обычном режиме".

Позже представительство "Сохнута" в Москве опубликовало следующий комментарий: "Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало".

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Министерство иностранных дел Израиля заявляло в этой связи: "Реакция на сообщение о "Сохнуте", поступившее из Москвы: министерство иностранных дел изучает подробности этого дела, находится в контакте со штаб-квартирой Еврейского агентства в Иерусалиме и будет действовать по мере необходимости, чтобы помочь Еврейскому агентству в этом вопросе".

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Министерство иностранных дел РФ называло статью в The Jerusalem Post "провокацией".

Затем "Еврейское агентство" официально подтвердило, что претензии России к агентству касаются административных нарушений. "В рамках регулярных проверок деятельности основанной "Еврейским Агентством для Израиля" местной автономной некоммерческой организации "Сохнут", которые проводились на протяжении нескольких лет уполномоченными органами в России, в том числе административной проверки, которая продолжается уже больше года, по адресу АНО Сохнут в Москве было получено письмо от соответствующих органов, в котором содержатся различные замечания и критика в адрес АНО "Сохнут". Речь идет в основном об административных замечаниях, но письмо указывает на проблемы, которые, по мнению составителей этого письма, были выявлены в ходе проверки, и на возможные юридические последствия. В письме отмечается, что в случае несогласия с замечаниями и фактами АНО Сохнут может ответить в письменном виде... Еврейское агентство намерено изучить факты, изложенные в письме и возможные последствия, и отреагировать на них в рамках рабочих взаимоотношений с органами власти", – говорилось в официальном комментарии "Сохнута".