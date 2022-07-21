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    В Израиле

    "Кан-11": Москва обвиняет "Сохнут" в сборе информации о российских евреях

    время публикации: | последнее обновление:
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    AP Photo/Dmitri Lovetsky, Oded Balilty

    Корреспондент телеканала "Кан-11" Гили Коэн в вечернем выпуске новостей рассказала о сути претензий, предъявляемых Еврейскому агентству в России.

    По данным телеканала, Россия утверждает, что "Сохнут" нарушает закон о конфиденциальной информации в сфере личных данных. Нарушение заключается в том, что "Сохнут" собирает информацию о евреях, проживающих в России, и лицах, имеющих право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении.

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    Гили Коэн, также отметила, что в делегацию, которая отправится в ближайший понедельник, 25 июля, в Россию, войдут адвокаты для оказания юридической поддержки коллективу "Сохнута".

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    Об отправке делегации ранее сообщил глава правительства Яир Лапид. В сообщении его пресс-службы говорилось, что в делегацию войдут представители министерства главы правительства, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства алии и интеграции.

    Гили Коэн также отметила, что в беседах с послом Израиля в Москве представители России, в том числе заместитель министра иностранных дел, утверждали, что претензии к "Сохнуту" находятся исключительно в юридической плоскости, и не имеют политической подоплеки. Чтобы не переводить проблему в иную плоскость, Иерусалим отправляет в Москву делегацию юристов.

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    В четверг, 21 июля, российское издание РБК сообщило, что министерство юстиции РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство "Сохнут", процесс начнется 28 июля 2022 года.

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    В Басманном суде Москвы агентству РИА Новости подтвердили, что минюст РФ просит "ликвидировать" еврейское агентство "Сохнут". "В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут", – сказали в суде. Беседа по иску назначена на 28 июля.

    Российское агентство "Интерфакс" передает: Басманный суд Москвы в конце июля рассмотрит обращение московского управления министерства юстиции РФ о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут", которое занимается вопросами репатриации в Израиль. "В суд поступил административный иск главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут". Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля", – сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. Отвечая на вопрос агентства, в суде пояснили, что претензии минюста РФ связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

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    МИД Израиля пока не комментирует эту информацию.

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    Еврейское агентство "Сохнут" опубликовало заявление: "Мы имеем дело с вызовом на слушания в суд, являющиеся продолжением юридической процедуры, о которой сообщалось несколько недель назад. Мы не будем давать комментарии, пока идет эта процедура".

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