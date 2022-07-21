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    В мире

    Минюст РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство "Сохнут"

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    Минюст РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство
    AP Photo/Dmitri Lovetsky, Oded Balilty

    В четверг, 21 июля, российское издание РБК сообщило, что министерство юстиции РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство "Сохнут", процесс начнется 28 июля 2022 года.

    В Басманном суде Москвы агентству РИА Новости подтвердили, что минюст РФ просит "ликвидировать" еврейское агентство "Сохнут". "В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут", – сказали в суде. Беседа по иску назначена на 28 июля.

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    Российское агентство "Интерфакс" передает: Басманный суд Москвы в конце июля рассмотрит обращение московского управления министерства юстиции РФ о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут", которое занимается вопросами репатриации в Израиль. "В суд поступил административный иск главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут". Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля", – сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. Отвечая на вопрос агентства, в суде пояснили, что претензии минюста РФ связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

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    МИД Израиля пока не комментирует эту информацию.

    Еврейское агентство "Сохнут" опубликовало заявление: "Мы имеем дело с вызовом на слушания в суд, которые являются продолжением юридической процедуры, о которой сообщалось несколько недель назад. Мы не будем давать комментарии, пока идет эта процедура".

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    Ранее сегодня обозреватель сайта Walla Барак Равид сообщал со ссылкой на осведомленные источники, что посол Израиля в Москве Алекс Бен-Цви на прошлой неделе встретился в российском МИДе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и попросил прояснить ситуацию с претензиями российских властей к Еврейскому агентству. После встречи, по данным Равида, Бен-Цви сообщил в МИД Израиля, что Богданов, по его словам, ничего не знал о проблеме с "Сохнутом" и заверил посла, что речь идет не о дипломатических, а о юридических шагах.

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    5 июля израильские СМИ сообщали, что российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации. В публикации Цвики Кляйна (The Jerusalem Post) утверждалось, что соответствующее письмо было направлено в "Сохнут" правительством РФ.

    Комментируя тогда эту публикацию, представитель "Сохнута" Игаль Пальмор заявил редакции NEWSru.co.il: "Еврейское агентство всегда работает в России по правилам и в соответствии с требованиями властей, и в настоящий момент мы ведем с ними диалог, чтобы продолжать работать в обычном режиме".

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    Позже представительство "Сохнута" в Москве опубликовало следующий комментарий: "Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало".

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    Министерство иностранных дел Израиля заявляло в этой связи: "Реакция на сообщение о "Сохнуте", поступившее из Москвы: министерство иностранных дел изучает подробности этого дела, находится в контакте со штаб-квартирой Еврейского агентства в Иерусалиме и будет действовать по мере необходимости, чтобы помочь Еврейскому агентству в этом вопросе".

    Министерство иностранных дел РФ называло статью в The Jerusalem Post "провокацией".

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    Затем "Еврейское агентство" официально подтвердило, что претензии России к агентству касаются административных нарушений. "В рамках регулярных проверок деятельности основанной "Еврейским Агентством для Израиля" местной автономной некоммерческой организации "Сохнут", которые проводились на протяжении нескольких лет уполномоченными органами в России, в том числе административной проверки, которая продолжается уже больше года, по адресу АНО Сохнут в Москве было получено письмо от соответствующих органов, в котором содержатся различные замечания и критика в адрес АНО "Сохнут". Речь идет в основном об административных замечаниях, но письмо указывает на проблемы, которые, по мнению составителей этого письма, были выявлены в ходе проверки, и на возможные юридические последствия. В письме отмечается, что в случае несогласия с замечаниями и фактами АНО Сохнут может ответить в письменном виде... Еврейское агентство намерено изучить факты, изложенные в письме и возможные последствия, и отреагировать на них в рамках рабочих взаимоотношений с органами власти", – говорилось в официальном комментарии "Сохнута".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Июля 2022
    Walla: Израиль попросил от России прояснить ситуацию с "Сохнутом"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2022
    "Еврейское агентство" подтвердило: претензии России касаются административных проблем
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2022
    "Еврейское агентство": "Сохнут" не получал от правительства РФ требование прекратить деятельность
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Июля 2022
    МИД РФ назвал "провокацией" статью The Jerusalem Post о закрытии "Сохнута" в России
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2022
    Источник: минюст России обвиняет "Сохнут" в административных нарушениях
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2022
    Представитель "Сохнута": требования о прекращении деятельности в РФ мы не получали
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2022
    Министерство алии: "Сохнут" получил требование от властей РФ о прекращении деятельности без указания даты
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Июля 2022
    Представительство "Сохнута" в РФ: "Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало"
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 5 Июля 2022
    The Jerusalem Post: власти РФ потребовали остановить деятельность "Сохнута" в России
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