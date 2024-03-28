Опубликован допрос террориста с рассказом, как он 7 октября изнасиловал израильтянку

Следственный отдел военной разведки АМАН, известный как подразделение 504, опубликовал очередное видео с выдержками допроса террориста "Исламского джихада", принимавшего участие в резне в "черную субботу" 7 октября. На этом видео террорист рассказывает о том, как он насиловал израильтянку.

Террорист представляется, как Манар Махмуд Мухаммед Кассам, 28 лет, из Хан-Юниса. Он говорит, что является боевиком морского подразделения "Исламского джихада". По словам террориста, в этом подразделении он "тренируется", точнее объяснить цель работы подразделения он не смог.

"Седьмого октября утром я встал и пошел в командный пункт, мне друг сказал прийти, Махмуд аль-Хуш", – рассказывает террорист. Далее он отвечает на вопрос о том, где именно он пересек разделительное заграждение: на востоке, между населенными пунктами Хузаа и Аль-Фарахин (окрестности Хан-Юниса, в 500 метрах от "зеленой черты", – прим. ред.). "С собой у меня был пистолет и две гранаты, – продолжает он. – У моего друга Махмуда аль-Хуша был "калашников".

По словам террориста, дальше он слез с джипа и пошел пешком, и его спутник получил ранение в голову. "От страха я зашел в кибуц и вошел в ближайший дом, – продолжает террорист. – Вначале, когда я вошел, там никого не было, тогда я вошел в комнату, она там была, и она испугалась. Она испугалась меня, сказала мне, чтобы я ей помог. Я взял ее и бросил ее на диван".

Следователь спрашивает, как выглядела эта девушка. Террорист ответил – стройная, не очень длинные волосы. На девушке была синяя юбка и белая блузка, на ногах были сандалии. "Ты вошел в дом, увидел ее в комнате, и что ты сделал?" – спрашивает далее следователь. "Мной овладел демон, я уложил ее и начал ее раздевать, и я сделал то, что я сделал", – признается далее террорист.

"Что же ты сделал?" – спрашивает следователь. "Я переспал с ней", – отвечает террорист. "Ты не спал с ней, это не сон. Что ты сделал?" – настаивает следователь. "Я изнасиловал ее", – признается террорист. "Что она сделала тебе?" – спрашивает следователь. "Она меня отталкивала. Это продолжалось недолго, полторы-две минуты, потом я услышал крики с улицы. Двое мужчин вошли, выбив дверь, и я услышал крики. Не знаю, была это ее мать или кто-то еще".

На вопрос, во что девушка была одета под юбкой и блузкой, террорист ответил: "Она была в розовом-розовом". Следователь просит уточнить, и террорист уточняет: розовые трусики и розовый лифчик. "Когда мы услышали крики, я и она начали одеваться, и тогда вошли те двое мужчин, – рассказывает допрашиваемый. На вопрос, кто были эти мужчины, он отвечает: на них было написано "Батальоны мучеников Аль-Аксы", Надаль аль-Амуди. "На обоих?" – спрашивает следователь, и террорист отвечает утвердительно.

По словам террориста, они вытащили мать девушки, поставили их рядом, и женщина и девушка начали утешать друг друга. "Я остался в комнате, а они вдруг взяли девушку и женщину, забрали их с собой, а я остался в комнате, – продолжает террорист. – Они вышли через ворота, через которые вошли".

Дальше террорист говорит, что "хотел вернуться", но услышал в домах позади выстрелы. "Я достал пистолет, выстрелил в одного, он упал на землю, один спрятался, а еще один… Я бросил гранату и вышел из кибуца". Следователь спрашивает, во что были одеты трое мужчин, о которых террорист говорит, была ли на них военная форма. "Они были в гражданском, – отвечает допрашиваемый. – Я выстрелил в них, и один упал. Не знаю, умер он или что".