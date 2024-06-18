Вице-президент США: "ХАМАС совершил чудовищные акты сексуального насилия"

Освобожденная из плена ХАМАСа заложница Амит Сусана приняла участие в конференции против сексуализированного насилия во время военных конфликтов, которую провела в Белом доме вице-президент США Камала Харрис. "Мы не можем молчать о преступлениях ХАМАСа, не можем отводить взгляд", – заявила Харрис.

"7 октября прошлого года ХАМАС совершил чудовищные акты сексуального насилия. Я видела фотографии окровавленных заложниц, мне известно о групповых изнасилованиях на фестивале "Нова", о женщинах, которых находили голыми, с завязанными руками и простреленной головой", – поделилась вице-президент.

"Я не жертва, я сильная и независимая женщина, и я не позволю никому отнять это у себя. Никто не должен проходить через сексуальное насилие, которое пришлось перенести мне. Сейчас я обязана рассказать об ужасных вещах, которые продолжают переживать захваченные в плен заложники", – сказала она.

На конференции был показан фильм "За криком тишина", рассказывающий о сексуальных преступлениях террористической группировки ХАМАС. Его автором стала Шерил Сэндберг, в прошлом входившая с совет директоров компании Facebook.