x
18 июня 2024
|
последняя новость: 14:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2024
|
18 июня 2024
|
последняя новость: 14:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Вице-президент США: "ХАМАС совершил чудовищные акты сексуального насилия"

время публикации: 18 июня 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 13:45
Вице-президент Камала Харрис (вторая справа) беседует с Амитом Суссаной (в центре) перед показом фильма «За криком тишина»
AP Photo/Susan Walsh

Освобожденная из плена ХАМАСа заложница Амит Сусана приняла участие в конференции против сексуализированного насилия во время военных конфликтов, которую провела в Белом доме вице-президент США Камала Харрис. "Мы не можем молчать о преступлениях ХАМАСа, не можем отводить взгляд", – заявила Харрис.

"7 октября прошлого года ХАМАС совершил чудовищные акты сексуального насилия. Я видела фотографии окровавленных заложниц, мне известно о групповых изнасилованиях на фестивале "Нова", о женщинах, которых находили голыми, с завязанными руками и простреленной головой", – поделилась вице-президент.

"Я не жертва, я сильная и независимая женщина, и я не позволю никому отнять это у себя. Никто не должен проходить через сексуальное насилие, которое пришлось перенести мне. Сейчас я обязана рассказать об ужасных вещах, которые продолжают переживать захваченные в плен заложники", – сказала она.

На конференции был показан фильм "За криком тишина", рассказывающий о сексуальных преступлениях террористической группировки ХАМАС. Его автором стала Шерил Сэндберг, в прошлом входившая с совет директоров компании Facebook.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2024

Генсек ООН отказался внести ХАМАС в черный список сексуализированного насилия
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 марта 2024

Агентство Associated Press получило престижную фотопремию за фото с телом Шани Лук
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 марта 2024

Глава МИД Израиля: "Я нахожусь здесь от имени женщин и девочек, изнасилованных и замученных ХАМАСом"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2024

Доклад спецпредставительницы ООН Прамилы Паттен подтверждает изнасилования "черной субботы"