В Харише автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

На бульваре Дерех Эрец в Харише автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 18 лет) получил множественные травмы, в том числе травму головы. Он доставлен в больницу "Гилель Яфе", его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.