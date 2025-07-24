В Харише автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
время публикации: 24 июля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 22:24
На бульваре Дерех Эрец в Харише автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 18 лет) получил множественные травмы, в том числе травму головы. Он доставлен в больницу "Гилель Яфе", его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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