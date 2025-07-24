В результате ДТП в Иерусалиме тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 24 июля 2025 г., 00:46 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 00:46
На развязке Голомб в Иерусалиме мотоциклист не справился с управлением, и его байк опрокинулся. Парамедики службы "Маген Давид Адом" сообщили, что пострадавший получил множественные травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии.
На месте аварии работают следователи дорожной полиции Иерусалимского округа. Проводится расследование обстоятельств происшествия.
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