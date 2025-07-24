x
24 июля 2025
|
последняя новость: 00:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июля 2025
|
24 июля 2025
|
последняя новость: 00:46
24 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате ДТП в Иерусалиме тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 24 июля 2025 г., 00:46 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 00:46
В результате ДТП в Иерусалиме тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На развязке Голомб в Иерусалиме мотоциклист не справился с управлением, и его байк опрокинулся. Парамедики службы "Маген Давид Адом" сообщили, что пострадавший получил множественные травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

На месте аварии работают следователи дорожной полиции Иерусалимского округа. Проводится расследование обстоятельств происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2025

В Азуре в результате ДТП погиб мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2025

В Шефараме автомобиль сбил пожилого мужчину, пострадавший в критическом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2025

ДТП в Иерусалиме, тяжело травмирована пожилая женщина