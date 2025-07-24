x
24 июля 2025
|
последняя новость: 23:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июля 2025
|
24 июля 2025
|
последняя новость: 23:12
24 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция сообщила о задержании 24 участников антивоенного митинга в Хайфе

Полиция
Хайфа
Война с ХАМАСом
Акции протеста
время публикации: 24 июля 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 22:12
Полиция сообщила о задержании 24 участников антивоенного митинга в Хайфе
Пресс-служба полиции Израиля

На антивоенном митинге, проходившем в Хайфе, задержаны 24 человека по подозрению в нарушении общественного порядка. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что демонстранты не подчинялись указаниям полицейских, размахивали плакатами и выкрикивали антиизраильские лозунги. Их действия, по мнению полицейских, могли спровоцировать беспорядки.

В митинге в Хайфе приняли участие десятки людей, евреев и арабов. Как сообщают его участники, полиция проявляла нулевую терпимость и практически сразу после начала митинга, он был объявлен незаконным. Сайт "Гаарец" писал, что полицейские вырывали из рук демонстрантов их плакаты и разрывали их.

Вечером 24 июля антивоенный митинг прошел перед театром "Габима" в Тель-Авиве. Полиция не сообщает о нарушении общественного порядка во время проведения этого мероприятия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2025

Полиция разогнала антивоенный митинг в Хайфе, не менее пяти человек задержаны