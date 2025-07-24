Полиция сообщила о задержании 24 участников антивоенного митинга в Хайфе

На антивоенном митинге, проходившем в Хайфе, задержаны 24 человека по подозрению в нарушении общественного порядка. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что демонстранты не подчинялись указаниям полицейских, размахивали плакатами и выкрикивали антиизраильские лозунги. Их действия, по мнению полицейских, могли спровоцировать беспорядки.

В митинге в Хайфе приняли участие десятки людей, евреев и арабов. Как сообщают его участники, полиция проявляла нулевую терпимость и практически сразу после начала митинга, он был объявлен незаконным. Сайт "Гаарец" писал, что полицейские вырывали из рук демонстрантов их плакаты и разрывали их.

Вечером 24 июля антивоенный митинг прошел перед театром "Габима" в Тель-Авиве. Полиция не сообщает о нарушении общественного порядка во время проведения этого мероприятия.