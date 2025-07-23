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Ближний Восток

Reuters: ХАМАС передал посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня

Газа
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 23 июля 2025 г., 23:38 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 23:57
Reuters: ХАМАС передал посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня
Flash90. Фото: А.Катиб

В среду, 23 июля, палестинский источник, знакомый с ходом переговоров в Дохе, сообщил агентству Reuters, что ХАМАС передал посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня в Газе.

Детали, касающиеся содержания ответа, источник не раскрыл.

Вечером 23 июля новостная служба N12 сообщила, что в четверг специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером и эмиром Катара. Встреча состоится на итальянском острове Сардиния.

Ближний Восток
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