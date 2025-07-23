Reuters: ХАМАС передал посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня
время публикации: 23 июля 2025 г., 23:38 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 23:57
В среду, 23 июля, палестинский источник, знакомый с ходом переговоров в Дохе, сообщил агентству Reuters, что ХАМАС передал посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня в Газе.
Детали, касающиеся содержания ответа, источник не раскрыл.
Вечером 23 июля новостная служба N12 сообщила, что в четверг специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером и эмиром Катара. Встреча состоится на итальянском острове Сардиния.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2025