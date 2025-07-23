Reuters: ХАМАС передал посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня

В среду, 23 июля, палестинский источник, знакомый с ходом переговоров в Дохе, сообщил агентству Reuters, что ХАМАС передал посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня в Газе.

Детали, касающиеся содержания ответа, источник не раскрыл.

Вечером 23 июля новостная служба N12 сообщила, что в четверг специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером и эмиром Катара. Встреча состоится на итальянском острове Сардиния.