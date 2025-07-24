Переговорная группа по сделке с ХАМАСом возвращается в Израиль для консультаций

Офис главы правительства Израиля сообщает, что после получения ответа от ХАМАСа на предложение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе было принято решение вернуть переговорную группу в Израиль для дальнейших консультаций.

"Мы высоко ценим усилия посредников Катара и Египта, а также усилия посланника Виткоффа по достижению прорыва на переговорах", – сказано в заявлении канцелярии главы правительства Израиля.

Ранее стало известно что террористическая организация ХАМАС представила посредникам свой ответ. Канцелярия премьер-министра Израиля лаконично сообщила: "Посредники передали ответ ХАМАСа израильской переговорной группе, в настоящее время он рассматривается".

Издание The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники писало: "Посредники по сделке о прекращении огня в обмен на заложников отказались сообщить ответ ХАМАСа на предложенную Израилем сделку, заявив, что это несерьезный ответ". По словам источников, посредники предложили ХАМАСу пересмотреть позицию и вернуться к переговорам "с серьезным ответом".

В то же время саудовский канал "Аль-Хадат" заявляет, что представленный ХАМАСом ответ был "положительным", не раскрывая деталей.

Ранее телеканал "Аль-Хадат" утверждал, что переданный посредникам документ содержит в себе требование "отвести израильские войска на 1,2 км от Филадельфийского коридора" на юге Газы. Кроме того, ХАМАС настаивает на том, чтобы "часть гуманитарной помощи, ввозимой в анклав, была доставлена туда посредством ООН и его агентств" и не распределялась бы при участии Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF).