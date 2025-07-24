ЦАХАЛ продемонстрировал журналистам горы гуманитарной помощи на КПП "Керем Шалом" и обвинил ООН

В ответ на обвинения в создании гуманитарной блокады и голоде в Газе ЦАХАЛ допустил израильских и зарубежных журналистов на палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Керем Шалом", где им были продемонстрированы склады с гуманитарной помощью, объем который равен 1000 грузовиков.

По заявлению армии, гуманитарная помощь готова к передаче, однако ООН не занимается ее распределением, опасаясь за жизнь водителей, которые могут оказаться в зоне боевых действий.

По словам координатора ЦАХАЛа по сектору Газы полковника Абдаллы Халеби, Израиль открыл четыре КПП и обеспечивает их пропускную способность, теперь очередь — за международным сообществом: "Мы пропускаем помощь. Теперь должно действовать международное сообщество", - цитирует Халеби радиостанция "Кан Бет".

Отметим, что министерство иностранных дел Израиля также рассказало в своем Х-блоге о туре для журналистов. Публикация заканчивается словами: "ХАМАС и ООН препятствуют доставке гуманитарной помощи мирным жителям Газы. Мир заслуживает знать правду".