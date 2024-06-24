Эдельштейн раскритиковал Нетаниягу: без возвращения заложников нет победы над ХАМАСом

Утром в понедельник, 24 июня, в эфире радиостанции "Кан РЭКА" глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, депутат Юлий Эдельштейн ("Ликуд") прокомментировал интервью, которое дал накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 14-му каналу ИТВ.

Эдельштейн заявил, что, по его мнению, Нетаниягу понимает, что нельзя говорить о победе над ХАМАСом и уничтожении ХАМАСа без освобождения израильских заложников. "Сколько бы лидеров ХАМАСа мы ни уничтожили, если 120 заложников, части из которых уже, к сожалению, нет в живых, останутся в Газе, это нельзя будет назвать победой".

Юлий Эдельштейн также подчеркнул, что считает неправильным обсуждать тему переговоров по освобождению заложников и выдвигаемые Израилем или другими сторонами условия в СМИ. По мнению депутата, это может только повредить переговорам и усилиям по освобождению заложников.

Глава комиссии по иностранным делам и обороне также подтвердил в эфире "Кан РЭКА" публикацию "Новостей 12", согласно которой, еще в начале прошлого года Украина предлагала Израилю поделиться опытом противостояния иранским "Шахедам". Эдельштейн сказал, что еще полтора года назад настаивал на том, чтобы Израиль согласился на предложение Украины и начал перенимать их опыт, однако его предложение было услышано только после 7 октября.