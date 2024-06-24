Повышение возраста списания с резервистской службы утверждено в первом чтении

Депутаты Кнессета 51 голосом против 47 утвердили в первом чтении поправку к закону о резервистской службе, увеличивающую возраст списания со службы на год до 41, 46 или 50 лет, в зависимости от должности.

Поправка будет иметь статус временного постановления со сроком действия три месяца. Изначально планировалось, что она будет действовать полгода, однако решение было изменено под давлением юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Министерство обороны просит утвердить поправку до конца июля. В противном случае он будет вынужден демобилизовать 6700 резервистов, находящихся на активной службе.