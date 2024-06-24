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Израиль

Повышение возраста списания с резервистской службы утверждено в первом чтении

время публикации: 24 июня 2024 г., 22:34 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 22:34
Повышение возраста списания с резервистской службы утверждено в первом чтении
Ayal Margolin/Flash90

Депутаты Кнессета 51 голосом против 47 утвердили в первом чтении поправку к закону о резервистской службе, увеличивающую возраст списания со службы на год до 41, 46 или 50 лет, в зависимости от должности.

Поправка будет иметь статус временного постановления со сроком действия три месяца. Изначально планировалось, что она будет действовать полгода, однако решение было изменено под давлением юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Министерство обороны просит утвердить поправку до конца июля. В противном случае он будет вынужден демобилизовать 6700 резервистов, находящихся на активной службе.

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